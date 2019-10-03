Путин заявил об успешном развитии российско-казахстанских отношений по всем направлениям

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские отношения развиваются успешно и отметил достойный объем товарооборота, подчеркнув, что сторонам в плане двустороннего сотрудничества нужно "держать руку на пульсе".

"Что касается двусторонней повестки дня, то мне сейчас нет необходимости вдаваться в детали, мы регулярно имеем возможность с вами обсуждать двустороннюю повестку дня. И, слава Богу, там все развивается успешно практически по всем направлениям - и товарооборот достойный, и планы дальнейшего развития очень хорошие", - заявил Путин в четверг на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер добавил, что у РФ и Казахстана есть и совместные проекты, и области сотрудничества, как традиционные, так и высокотехнологичные. "Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом уровне, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем", - подчеркнул он.