Доля сферы услуг составляет более половины ВВП китайской провинции Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 3 октября. /ТАСС/. Более половины ВВП южной китайской провинции Хайнань приходится на сферу услуг. Такие данные местных властей приводит информационный ресурс "Наньхайван".

За шесть месяцев 2019 года добавленная стоимость в сфере услуг в провинции достигла 155,59 млрд юаней (около $21,8 млрд), что на 6,5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. При этом на долю сферы услуг в структуре ВВП провинции приходится порядка 58,4%. За первые шесть месяцев этого года данный показатель оказался на 3,5 процентных пункта больше, чем в среднем по стране.

"Экономическая структура Хайнаня продолжает оптимизироваться, закладывается хорошая основа для высококачественного развития. Инвестиции в 12 основных отраслей промышленности за первую половину года составили 77,1% от общего объема инвестиций в основной капитал", - приводит ресурс слова главы хайнаньского Комитета по делам развития и реформ Фу Сюаньчао.

С апреля прошлого года, пишет "Наньхайван", когда власти Хайнаня взяли курс на построение в провинции крупнейшей в стране пилотной зоны свободной торговли, наблюдается заметный прогресс в продвижении реформ и открытости. С ноября 2018 года по сентябрь этого года на Хайнане была запущена реализация 664 проектов с общим объемом инвестиций в размере порядка 309,8 млрд юаней (около $44,2 млрд), которые поступили как от китайских, так и зарубежных инвесторов.

В процессе построения пилотной зоны свободной торговли власти Хайнаня стараются создать благоприятные условия для бизнеса и привлечения инвесторов в те сферы, которые могут обеспечить высококачественное развитие. Одновременно с этим идет процесс упрощения ряда процедур. К примеру, по данным ресурса, время таможенной очистки в портах Хайнаня с 2017 года благодаря оптимизации процесса сократилось на 64,6%. О существовании благоприятных условий для бизнеса на Хайнане свидетельствует тот факт, что за первую половину 2019 года в провинции было создано 163 новых предприятия с иностранным капиталом, что на 254% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Сейчас власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, лучшие университеты, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.