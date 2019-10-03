Международные резервы России снизились за неделю на $0,8 млрд

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 27 сентября 2019 года составили $531,8 млрд, что на $0,8 млрд (на 0,2%) ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Снижение резервов, по информации регулятора, произошло "в результате отрицательной переоценки".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.