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Международные резервы России снизились за неделю на $0,8 млрд

По данным ЦБ, их объем составил $531,8 млрд

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 27 сентября 2019 года составили $531,8 млрд, что на $0,8 млрд (на 0,2%) ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Снижение резервов, по информации регулятора, произошло "в результате отрицательной переоценки".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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