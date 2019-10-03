Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году существенно ниже 4%

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ ожидает существенного снижения инфляции в РФ по итогам 2019 года и в начале 2020 года, планирует обновить прогнозы по краткосрочным экономическим показателям. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах 16-го заседания Валдайского клуба в Сочи.

"Неизбежно мы уходим существенно ниже 4% уже в этом году, и ниже 3% в первом квартале 2020 года. Я думаю, в конце декабря мы прогнозы обновим - по краткосрочным экономическим показателям - то, что мы увидим на конец этого года и то, что мы увидим в начале следующего года", - отметил он.

Орешкин также обратил внимание, что динамика компонентов индекса деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре, в частности низкий показатель по динамике отпускных цен, указывает на то, что инфляция остановилась. "Те цифры, которые мы видим там, означают, что цены перестали расти в принципе, то есть инфляция остановилась", - добавил он.

По словам министра, снижение индекса в сентябре (до 46,3 пункта после 49,1 пункта в августе), вызывает тревогу, и за этим показателем необходимо следить.

Орешкин также сообщил, что опасение вызывает и снижение темпов роста мировой экономики.

"Рост будет ниже 3%, я думаю, что существенно ниже 3%. Мы сейчас увидим очередное понижение прогноза. Сейчас МВФ будет готовить, обновлять на этот год - они опустят ниже 3%. У них будут заоблачные ожидания на будущее, но на этот год они понизят ниже 3%. Может быть ближе к 2,5%", - отметил он.

При этом министр пояснил, что замедление мировой экономики негативно отразится на динамике экспорта, что в свою очередь повлияет на экономику России. "У нас сейчас два главных риска, краткосрочных для экономического роста - это внешний спрос и совокупный спрос внутри, связанный с синхронным замедлением всех видов кредитования", - заключил он.