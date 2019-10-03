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В обители, настоятеля которой арестовали в Оренбурге, опровергли блокировку счетов

Представитель обители отметил, что на данный момент наблюдаются некоторые организационные проблемы из-за того, что Николай Стремский арестован и находится под следствием

ОРЕНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Счета юридических лиц Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе Оренбургской области, настоятелем которой является обвиняемый в изнасиловании священник Николай Стремский, работают в обычном режиме и блокировке не подвергались. Об этом ТАСС сообщил представитель обители.

"Никакой счет в обители не заблокирован", - сказал собеседник агентства.

Блокировку счетов двух юридических лиц, связанных с деятельностью Свято-Троицкой обители милосердия в поселке Саракташ, ранее ТАСС подтвердили в Управлении Федеральной налоговой службы по Оренбургской области после распространения информации местными СМИ.

Представитель обители отметил, что на данный момент наблюдаются некоторые организационные проблемы из-за того, что Стремский арестован и находится под следствием и не может вести хозяйственную деятельность. Новый руководитель - отец Иоанн, назначенный настоятелем 26 сентября, еще не получил право подписи, идет процедура вступления в должность. Именно это является причиной отсутствия движения по счетам.

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