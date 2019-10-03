Цена нефти Brent опустилась ниже $57

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,42% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:39 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 8 августа 2019 года.

Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 0,13% - до 65,27 рубля, курс евро - на 0,09% - до 71,49 рубля.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти на 3,1 млн баррелей. При этом опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.