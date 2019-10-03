Эксперты ожидают роста рынка электроники в России на 5%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эксперты ожидают роста российского рынка электроники в 2019 году на 5% по сравнению с показателем за 2018 год, до 1,575 трлн рублей за счет увеличения продаж гаджетов и малой бытовой техники. Об этом на выставке М.Видео Electronics Show 2019 сообщила старший консультант отдела "Ретейл" исследовательской компании GFK Rus Гульназ Рахматуллина.

"Прирост может составить примерно 5% в 2019 году. У нас примерно объем рынка 1,5 трлн рублей в 2018 году", - сказала она.

Рахматуллина отметила, что в январе - августе прирост рынка в этом сегменте составил 6,3%. При этом сегмент телекома за этот период вырос на 39%, крупной бытовой техники - на 17%, ИТ, включая офисную технику, - на 22%, сегмент аудио и видео, включая фото, - 14%, малой бытовой техники - 9%. Кроме того, рост сегмента обуславливается, в том числе инфляцией и повышением среднего ценника.

По прогнозу GFK, к 2030 году доля онлайн-ретейла вырастет до 42% против 25% в текущем году, при этом половина этих продаж будет осуществляться с помощью мобильных приложений. Как пояснила Рахматуллина, рост онлайн-торговли связан с тем, что многие традиционные ретейлеры начинают активно развивать продажи в этом сегменте. Кроме того, очень хорошо развиваются чисто онлайн-игроки, в том числе за счет агрессивной ценовой политики, и маркетплейсы.

"В разных секторах по-разному растет доля онлайна. Если в Европе по таким секторам, как ИТ и телеком, доля онлайна выше, то в России немножко ниже. Но по таким секторам, как крупная бытовая техника, мы все-таки даже догоняем Европу", - сообщила эксперт. Она добавила, что при этом онлайн-торговля не развивается в отрыве от офлайна. " Офлайн-магазины развивают онлайн-продажи, онлайн-магазины открывают офлайн-магазины", - отметила Рахматуллина.

Согласно ее данным, примерно 40% потребителей используют омниканальность, чтобы что-то найти или купить какие-либо товары. При этом пик продаж приходятся на "черную пятницу", во время которой в 2018 году продажи показали 15-процентный рост.