Путин одобрил увеличение доли "Ростелекома" и "Мобител" в Tele2 до 100%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ПАО "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2). Соответствующий указ президента РФ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ об увеличении доли участия ПАО "Ростелеком" и его дочернего ООО "Мобител" в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" до 100%", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, также принято предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала ПАО "Ростелеком" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", а также при сохранении доли РФ в размере не менее 33,2% обыкновенных акций ПАО "Ростелеком".

Во время Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин сказал в интервью телеканалу РБК, что банк по соглашению с правительством не сможет продать акции "Ростелекома", полученные в рамках сделки по продаже доли в Tele2, в течение четырех лет. До этого Костин сообщал, что ВТБ в рамках сделки получит около 17% акций "Ростелекома" и некоторую сумму деньгами.

Допэмиссия в пользу бнка ВТБ

Также президент одобрил увеличение уставного капитала "Ростелекома" путем допэмиссии в пользу банка ВТБ при условии сохранения доли РФ в размере не менее 33,2% акций компании.

"В целях совершенствования телекоммуникационных технологий и развития отрасли связи в Российской Федерации с учетом государственных интересов постановляю принять предложение правительства Российской Федерации об увеличении уставного капитала ПАО "Ростелеком" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", а также при сохранении доли Российской Федерации в размере не менее 33,2% обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", - говорится в документе.