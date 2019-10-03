Министр экономического развития Крыма ушла в отставку по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении от должности министра экономического развития республики Людмилы Бланк, которая подала в отставку по собственному желанию. Это следует из документа, размещенного на сайте правительства региона.

"Постановляю: принять отставку Бланк Людмилы Сергеевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности Республики Крым - министра экономического развития Республики Крым согласно поданному заявлению", - говорится в тексте указа.

Людмила Бланк возглавляла республиканское министерство с декабря 2018 года. Прежнего министра экономического развития Крыма Наталью Чабан, которая занимала должность с декабря 2017 года, Аксенов отправил в отставку по собственному желанию в конце ноября 2018 года.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".

Ранее на пост председателя Совета министров республики был назначен 53-летний Юрий Гоцанюк, бывший вице-премьер крымского правительства. Прежде должности главы Крыма и председателя Совета министров республики совмещал Сергей Аксенов. В понедельник он внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года. Глава Крыма объяснил это частью стратегии по обновлению власти на полуострове, которая направлена на повышение эффективности работы госаппарата и оптимизацию структуры власти.