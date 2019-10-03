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Торговая война
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Трамп: делегация КНР прибудет в США на следующей неделе для торговых переговоров

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Делегация Китая прибудет в американскую столицу на следующей неделе для проведения переговоров с американской стороной по урегулированию споров в торговой сфере. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

"Китайская [делегация] пребывает [в Вашингтон] на следующей неделе. Мы проведем с ними встречу. Посмотрим, что произойдет", - отметил президент, отвечая на вопрос о состоянии американо-китайских торговых переговоров.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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