Эксперты рекомендуют не устанавливать ПО из ссылок в СМС после утечки данных Сбербанка

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" считают, что средства клиентов Сбербанка после возможной утечки в безопасности. Но тем не менее специалисты рекомендуют пользователям не устанавливать сомнительное программное обеспечение на гаджеты. Об этом сообщил ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Утечка данных это всегда неприятно, но в данном случае не критично. Сейчас у злоумышленников нет информации о CVV или пароля от личного кабинета в интернет-банкинге, поэтому средства клиентов остаются в безопасности", - полагает он.

Эксперт отметил, что в первую очередь пользователям стоит опасаться социальной инженерии. "Стоит опасаться и такой схемы: пользователю звонит якобы сотрудник банка, ничего не спрашивает или сверяет имеющуюся у него информацию, сообщает о заблокированной мошеннической операции, а после этого настоятельно рекомендует установить на телефон ПО, ссылку на которое он пришлет в СМС. Этого также делать нельзя, по ссылке может оказаться либо банковский троянец, либо программа для удаленного управления устройством", - добавил он.

Голованов пояснил, что персональная информация клиентов банков действительно очень хорошо защищается и доступ к ней строго ограничен. А в дальнейшем необходимо будет еще жестче разграничивать и ограничивать доступ к подобной информации, считает он.