Медведев и председатель Госсовета Кубы начали переговоры в Гаване

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель начали переговоры в Гаване. Глава кубинского Госсовета встретил Медведева в Церемониальном зале Дворца революции, где главу российского правительства и российскую делегацию встречала рота почетного караула. Оркестр исполнил гимны Кубы и РФ.

Медведев и Диас-Канель поприветствовали российскую и кубинскую делегации, после чего проследовали на переговоры в узком составе.

После нее запланированы российско-кубинские переговоры в расширенном составе. Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов. Кроме того, Медведев и Диас-Канель сделают заявление для прессы.

До того, как Медведев прибыл во дворец Революции, он по сложившейся среди официальных иностранных делегаций традиции возложил венок к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти на площади Революции - центральной площади Гаваны.