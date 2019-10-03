{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев и председатель Госсовета Кубы начали переговоры в Гаване

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель начали переговоры в Гаване. Глава кубинского Госсовета встретил Медведева в Церемониальном зале Дворца революции, где главу российского правительства и российскую делегацию встречала рота почетного караула. Оркестр исполнил гимны Кубы и РФ.

Медведев и Диас-Канель поприветствовали российскую и кубинскую делегации, после чего проследовали на переговоры в узком составе.

После нее запланированы российско-кубинские переговоры в расширенном составе. Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов. Кроме того, Медведев и Диас-Канель сделают заявление для прессы.

До того, как Медведев прибыл во дворец Революции, он по сложившейся среди официальных иностранных делегаций традиции возложил венок к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти на площади Революции - центральной площади Гаваны.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссия
РЖД продали вагоноремонтную "дочку" за 8,65 млрд рублей
Победителем аукциона стала компания "Бизнес Оптима"
Читать полностью