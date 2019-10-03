Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,29-0,34%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,29% - до 2711,52 пункта, индекс РТС снизился на 0,34%, до 1309,34 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск вырос на 0,04%, до 65,22 рубля, курс евро увеличился на 0,35%, до 71,678 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,37% - до $57,01 за баррель.

В пятницу российский рынок акций может консолидироваться вблизи круглой отметки 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Текущая коррекция, по нашим оценкам, может получить новый импульс для развития лишь при дальнейшем ухудшении внешней конъюнктуры. Правда, и на полноценный отскок завтра рассчитывать не приходится, поскольку нефтяные цены продолжают демонстрировать слабость, настроения биржевиков по всему миру остаются под давлением слабых статданных и опасения за рост мировой экономики", - пояснил эксперт.

Дейнека отметил, что завтра в фокусе участников торгов будет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в сентябре, а ближе к вечеру по московскому времени состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое может привнести немного больше ясности в части дальнейших монетарных планов регулятора.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на пятницу - 2695-2720 пунктов, по курсу доллара - 64,6-65,8 рубля., евро - 71,5-72,2 рубля.