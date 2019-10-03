Товары народного промысла и сельхозтехнику на "Кубанской ярмарке" показали 800 участников



КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Более 800 участников, в числе которых 200 промышленных предприятий представили товары народного промысла и сельхозтехнику на стартовавшей в четверг в Краснодаре традиционной выставке "Кубанская ярмарка". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В Краснодаре начала работу IX агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка". Зарегистрировано 800 участников, они представят как товары народного промысла, так и сельхозтехнику. Более 20 промышленных предприятий представили свою продукцию", - сообщили в пресс-службе.

Церемонию открытия посетил замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. "Рабочие коллективы каждый день совершают подвиги на полях и фермах - это главное богатство нашей страны. Низкий вам поклон. Отмечу, что сегодня сельское хозяйство лидирует по объемам экспорта", - приводит пресс-служба его слова.

"Наши предприятия научились красиво упаковывать, выходить за пределы внутреннего рынка, поэтому сегодня уверенно смотрят в завтрашний день. Кубанские производства показывают рекордные урожаи. Напомню, что треть всего нашего зерна, молока и мяса, половину овощей дают именно малые и средние хозяйства", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

"Кубанская ярмарка" проходит в Краснодаре в "Экспоград-Юге" с 3 по 6 октября, это девятая по счету выставка. Площадь экспозиции составляет 665 квадратных метров, она разделена на 12 специализированных кластеров: в этом году выставлена продукция производителей сельхозтехники, оборудования для консервирования, измельчения зерна, продукция для животноводства и теплиц, пищевой упаковки из пластика.