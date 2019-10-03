Россия и Куба подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Правительства России и Кубы подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Церемония подписания состоялась по итогам переговоров премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля. Документ предполагает реализацию совместных проектов, обмен научными кадрами, оборудованием и материалами, а также проведение семинаров, конференций, выставок и других встреч научного характера.

Кроме того, стороны подписали протокол о взаимодействии в сфере борьбы таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом. Предполагается, что это позволит наладить обмен сведениями о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении товаров, в том числе наркотиков, воздушным транспортом, а также позволит создать каналы оперативного обмена конфиденциальной правоохранительной информацией.

Помимо этого, подписан меморандум между таможенными службами двух стран о сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров. Документ предполагает обучение кубинских кадров на базе Российской таможенной академии. Он позволит также вести обмен передовыми практиками и опытом обучения.