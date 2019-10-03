РЭЦ и кубинская Aviaimport SA подписали соглашение на техобслуживание самолетов

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и кубинская компания Aviaimport SA подписали соглашение по финансированию поддержки летной готовности самолетов российского производства, эксплуатируемых Corporation De la Aviacion Cubana SA. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала подписания.

"Соглашение заключается в отношении финансирования оплаты комплекса работ за осуществление периодического технического обслуживания самолетов типа Ту-204-100Е и ИЛ-96-300 со стороны АО "АРК Техник" на общую сумму около €21 млн", - говорится в материалах к подписанию.

Воздушный флот Corporation De la Aviacion Cubana SA на 90% состоит из самолетов российского производства, которым необходимо обеспечивать техническое сопровождение со стороны российских сервисных компаний на регулярной основе.

Также РЭЦ и Banco Exterior de Cuba подписали соглашение о финансировании поставок прокатного стана для производства арматуры и проволоки для проекта Лас Тунас на €33,8 млн.

Реализация проекта позволит предприятию Acinox Comercial модернизировать производство и увеличить его мощность с 40 тыс. до 170 тыс. т проката в год, говорится в материалах к подписанию.