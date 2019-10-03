Медведев назвал Кубу важным союзником России в Латинской Америке

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам российско-кубинских переговоров назвал Кубу "действительно важным союзником России".

"Нынешняя встреча в очередной раз продемонстрировала, что Куба - это действительно важный союзник России в Латинской Америке, что наши отношения нацелены на перспективу и не подвержены никакой сиюминутной конъюнктуре, поскольку мы строим их на основе взаимного уважения и дружбы, которые связывают наши народы", - подчеркнул Медведев.

По его словам, "далеко не всем" нравится сотрудничество Москвы и Гаваны. "Диалог России и Кубы нравится далеко не всем. В последние месяцы ужесточилась энергетическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества России с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути провести энергетическую блокаду острова. Но опыт Кубы в течение практически 60-летнего противодействия эмбарго свидетельствует о том, что такие попытки все равно ничего не достигнут, как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну", - сказал он.

Медведев также заявил, что Россия поддерживает требование Кубы о прекращении экономической блокады этой страны.

"Мы категорически выступаем против экономической, торговой, финансовой блокады Кубы. Мы полностью поддерживаем справедливые требования Гаваны о прекращении этой блокады", - сказал Медведев.

Глава российского кабмина заверил, что у Кубы в России "есть верные друзья, Россия является надежным партнером". "Мы те, для кого понятия суверенитета, независимости - основа национального характера и государственной политики", - добавил Медведев.

Инвестиционные проекты

Российский премьер также отметил, что Москва и Гавана продолжат оказывать поддержку совместным инвестиционным проектам в различных областях.

"Мы договорились и дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в разных сферах - это и транспорт, и инфраструктура, и сельское хозяйство, и энергетика, и высокие технологии, и цифровое развитие", - сказал глава российского правительства.

По его словам, в ходе переговоров он и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель "подтвердили настрой на то, чтобы укреплять стратегическое партнерство". "И подписанные документы свидетельствуют об этом лучше наших слов", - добавил Медведев.

Он рассказал, что 4 октября примет участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения "Бока де Харуко" на Кубе.

"Завтра (в пятницу) я поеду поучаствовать в церемонии ввода в эксплуатацию нефтедобывающего комплекса "Зарубежнефти" (на месторождении) "Бока де Харуко". Там будет запускаться первый на Кубе проект по горизонтальному способу бурения скважин", - сказал он.

Медведев добавил, что это проект, как и другие, "вписывается в общий контекст социально-экономического развития и модернизации, которые в настоящий момент проводит руководство Кубы". "Российский бизнес готов участвовать в этом процессе, а государство российское будет этому помогать", - подчеркнул премьер.

Председатель правительства РФ указал, что "кубинский народ стремится вперед, строит новую, современную Кубу". "Хочу прямо сказать, что в этой созидательной работе вы всегда можете рассчитывать на Россию", - сказал он, выразив уверенность, что у российско-кубинских отношений блестящее будущее.

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