Птицефабрика Ставрополья впервые начнет экспорт продукции в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Третья по величине производства птицефабрика Ставропольского края "Агрогруппа "Баксанский бройлер" намерена начать экспорт продукции в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил соучредитель и заместитель генерального директора предприятия Мансур Мусафаров.

"Мы прорабатываем вопрос начала экспорта, ведутся переговоры с Азербайджаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном и Ираном <…> Планируем первые поставки начать уже в 2019 году, оформляем документы", - сказал он.

В 2019 году на предприятии была открыта линия по производству халяльной продукции. "Линия запускается два раза в день по канонам ислама. Сертификацию предприятие прошло в марте 2019 года, приступили к выпуску продукции в мае. Процесс сертификации не сложен, комиссия осмотрела предприятие, все замечания были учтены, продукция может идти на экспорт, но мы работаем не так давно, поэтому пока речь об этом не идет, в перспективе будем над этим работать", - пояснил ТАСС специалист предприятия по выпуску продукции халяль Андрей Зебрев.

ООО "Агрогруппа "Баксанский бройлер" была основана в 2008 году, компания занималась производством инкубационного яйца для хозяйств южных регионов России. В 2012 году агрогруппой было начато собственное производство мяса птицы. Ежегодно предприятие производит 18 тыс. тонн мяса птицы, 32 млн тонн инкубационного яйца и 22 млн суточных цыплят.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отмечал, что наращивание экспорта мяса птицы может стать одним из факторов роста экспорта сельскохозяйственной продукции региона. Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.