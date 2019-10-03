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"Дочка" Росатома создаст на Кубе центр обработки радиацией продуктов и медицинских изделий

Его планируется построить в особой экономической зоне Мариэль

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. АО "Русатом Хэлскеа" (интегратор Росатома в области радиационных технологий в медицине) и кубинская Inversiones Gams S. A. в четверг подписали соглашение о создании на Кубе центра радиационной обработки сельскохозяйственной продукции и стерилизации медицинских изделий, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Многоцелевой центр облучения по технологии АО "Русатом Хэлскеа" планируется построить в особой экономической зоне Мариэль в рамках партнерства с кубинской компанией Inversiones Gams S. A.", - говорится в документах к подписанию.

Центр будет заниматься радиационной обработкой сельскохозяйственной продукции, что позволит увеличить сроки ее хранения и снизит затраты электроэнергии, которую сегодня потребляют рефрижераторные установки, а также позволит отказаться от химической обработки фруктов и овощей. Также центр планируется использовать для стерилизации излучением изделий медицинского назначения.

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