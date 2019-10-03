Власти Петербурга объявили конкурс на реконструкцию СКК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга объявило конкурс на реконструкцию и эксплуатацию спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК) по концессионному соглашению, сообщает пресс-служба городского комитета по инвестициям.

"Правительство Санкт-Петербурга объявило проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной "Петербургский", - говорится в конкурсной документации.

Размер вложений концессионера в реализацию проекта составит 10 млрд рублей, аналогичную сумму власти Петербурга планируют запросить из федерального бюджета в рамках капитального гранта, сообщил ранее журналистам председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Завершить реконструкцию объекта планируется к началу чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года. Игры чемпионата мира, помимо СКК "Петербургский", примет Ледовый дворец, где проходил ЧМ-2000.

Проект предполагает создание в Московском районе города многофункционального спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной. Объект вместит более 20 тыс. зрителей на главной арене и не менее 300 зрителей на малой.

На прилегающей территории планируется создать парк отдыха с современным игровым комплексом для проведения массовых мероприятий и занятий различными видами спорта на открытом воздухе.

Конкурс на частичный демонтаж

В сентябре АО "Стройтрансгаз" отменило конкурс на поиск подрядчика для частичного демонтажа СКК "Петербургский", который был объявлен на минувшей неделе. Стоимость работ по демонтажу не была установлена, итоги конкурса планировалось подвести 26 ноября. Подрядчику предстояло разобрать бетонные и железобетонные фундаменты и конструкции здания, демонтировать оконные переплеты, а также осуществить перевозку грузов.

Позднее в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что власти разрабатывают собственную конкурсную документацию по проекту реконструкции объекта.