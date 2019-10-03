На Кубе заявили, что благодарны России за позицию против блокады острова

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Куба благодарна России за ее неизменную позицию по осуждению торгово-экономического эмбарго со стороны США против карибской республики. Об этом в четверг заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель после переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Гаване.

"Я поблагодарил товарища Медведева за стойкую и неизменную позицию Российской Федерации в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, навязанной США Кубе, и я объяснил, как блокада ужесточилась на протяжении последнего года при текущей администрации [США]. Особенно в том, что касается финансового преследования и брутальных санкций против компаний-поставщиков энергетических ресурсов в нашу страну", - заявил политик.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Противодействие эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны. По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере $134,5 млрд. Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут $933 млрд.

Москва считает торгово-экономические эмбарго в отношении Гаваны нарушением международного права и регулярно поддерживает резолюции ООН, призывающие к его снятию.