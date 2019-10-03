Офис Сбербанка открылся в Акушинском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Офис Сбербанка открыли в четверг в селе Акуша Акушинского района Дагестана, до этого жители района с населением около 60 тыс. человек были вынуждены ездить в банк в другой район. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Акушинского района.

"Сегодня в селе Акуша открылся дополнительный офис Дагестанского отделения Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк", - сообщил представитель пресс-службы.

Офис оснащен новейшим оборудованием, в нем можно оплатить коммунальные услуги, налоговые сборы, штрафы и совершать все банковские операции.

В офисе созданы четыре рабочих места, все специалисты являются местными жителями, которые прошли обучение и стажировку в Сбербанке, добавили в пресс-службе.

Акушинский район расположен в горной части Дагестана, расстояние от села Акуша до Махачкалы составляет более 130 км. Населенные пункты района расположены на высоте 1,5-2 тыс. м над уровнем моря.