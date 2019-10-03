Медведев примет участие в запуске скважины на месторождении нефти Бока де Харуко на Кубе

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения Бока де Харуко на Кубе. О намерении участвовать в этом мероприятии премьер сообщил накануне журналистам по итогам российско-кубинских переговоров.

Как ожидается, церемонию также посетят замглавы Минэнерго России Анатолий Тихонов, председатель совета директоров "Зарубежнефти" Евгений Муров и гендиректор компании Сергей Кудряшов.

"Зарубежнефть" и кубинская государственная компания Cupet с 2011 года реализуют проект увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко. В окружении лицензионного участка объем геологических ресурсов нефти, по экспертным оценкам, составляет 3,7 млрд тонн, однако расположенные здесь залежи тяжелой битуминозной нефти делали невозможной "холодную добычу".

При реализации проекта требовались новые, нестандартные подходы и решения. Были использованы различные подходы и технологии, включающие современные наработки ведущих российских научных организаций, таких как "СколТех", Казанский федеральный университет, МФТИ и ВНИИнефть.

Всего планируется бурение трех горизонтальных скважин. С помощью них будут испытаны две технологии - пароциклическая обработка горизонтальной скважины и парогравитационный дренаж. В этом году также планируется приступить к опытно-промышленным испытаниям технологии внутрипластового облагораживания нефти методом каталитического акватермолиза, что позволит снизить вязкость сырья в пласте, увеличить добычу и нефтеотдачу.

Почетный доктор

Кроме того, в свой завершающий день визита на Кубу Медведев посетит Гаванский университет, где ему будет присуждена степень почетного доктора политических наук.

Гаванский университет, основанный в 1728 году, - самый крупный и старый учебный центр на Кубе. В нем обучалась практически вся политическая и интеллектуальная элита острова, в том числе Фидель Кастро. С ноября 2018 года ректором университета является Мириам Никадо Гарсия - первая женщина, возглавившая главный вуз страны.

В настоящее время на 18 факультетах университета по 32 специальностям обучаются около 25 тыс. студентов, в вузе работают почти 1,3 тыс. преподавателей. Центральная библиотека Гаванского университета располагает богатыми фондами: там хранятся более 700 тыс. редких книг, изданных в XV-XVIII веках. При вузе создано 15 научных центров, ведущих исследования в области экономики, точных, естественных, социальных и гуманитарных наук. Университет поддерживает широкие международные связи с учебными и научными учреждениями в более чем 30 странах мира, в том числе в России.