Борисов заявил, что проекты РФ и Кубы обеспечивают инфраструктурную устойчивость острова

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудничество по многим проектам между Россией и Кубой помогает обеспечить инфраструктурную устойчивость и безопасность острова. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов после встречи председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Гаване в четверг.

"Характер наших отношений стал более продуманным, системным и долгосрочным. Все проекты, которые сейчас реализуются, связаны с серьезной модернизацией инфраструктуры, обеспечением энергетической безопасности. Сейчас мы будем прорабатывать вопросы продовольственной безопасности Кубы, связанные с поставкой зерновых, продуктов животноводства, - заявил политик. - Такие проекты обеспечивают инфраструктурную устойчивость государства".

По словам Борисова, контракт, подписанный кубинской стороной с "Российскими железными дорогами" (РЖД), подразумевает "коренную модернизацию всей железнодорожной инфраструктуры которая в два-три раза увеличит пассажиропоток и товарооборот". Он добавил, что средняя скорость движения по сети после проведения работ увеличится с нынешних 30-40 км/ч до 100-120 км/ч.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Куба продолжат оказывать поддержку совместным инвестиционным проектам в различных областях. По его словам, в ходе переговоров он и Диас-Канель "подтвердили настрой на то, чтобы укреплять стратегическое партнерство".