Порядка 800 млн рублей требуется на строительство школы в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Кизляра планируют построить школу на 800 мест, стоимость которой составит порядка 800 млн рублей. Уже начались работы по проектированию здания, сообщил ТАСС мэр города Александр Шувалов.

"Началось проектирование школы на 800 мест, предполагаемый объем финансирования - около 800 млн рублей", - сказал Шувалов.

Он пояснил, что реализация проекта позволит перевести на обучение в новое здание детей из старой школы в микрорайоне Русская слободка. "После того, как новая школа будет построена, мы переведем туда детей, а в это здание переведем, например, дом детского творчества или другие организации", - пояснил мэр Кизляра, добавив, что строительство нового учебного заведения также позволит частично разгрузить еще одну школу города.

Дагестан - один из регионов России, где обучение детей в ряде школ ведется в три смены. Как сообщал в марте 2019 года министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, в рамках реализации нацпроекта "Образование" в республике запланировано строительство 19 школ, что позволит полностью ликвидировать трехсменное обучение. По данным правительства региона, необходимые объекты будут построены до 2021 года.