Совместная работа над первой газовой турбиной РФ позволит начать серийный выпуск в 2021 г.

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает, что сроки выхода на серийное производство первой российской газовой турбины можно оптимизировать путем привлечения в проект ряда предприятий. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров на Российской энергетической неделе.

"Мы открыты к сотрудничеству, привлечению всех предприятий, чтобы оптимизировать сроки и выйти на серийное производство в 2021 году", - сказал он.

По словам Мантурова, Минпромторг рассчитывает, что основное производство турбины будет обеспечено предприятиями Ростеха.

Минпромторг, с учетом программы Минэнерго по модернизации ТЭС, в среднесрочной перспективе планирует выйти на разработку турбин в мощностных рядах 65-80 МВт и 180-200 МВт. На эти цели будет направлено 7 млрд рублей, заявил Мантуров.

"С учетом программы Минэнерго модернизации ТЭС, в среднесрочной перспективе мы планируем выйти на разработку турбин в мощностных рядах 65-80 МВт и 180-200 МВт. <...> На разработку создания головных образцов на период с 2019 года по 2021 год предусмотрены средства в объеме 7 млрд рублей", - сказал Мантуров.

Как сообщалось ранее, Минпромторг считает, что серийный выпуск первой российской газовой турбины большой мощности - ГДТ-110М - начнется через полтора - два года и будет успешным в кооперации с различными компаниями.

О турбинах

ГТД-110М - первая российская газовая турбина большой мощности для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 МВт до 500 МВт. В июле началась ее опытно-промышленная эксплуатация на Ивановских ПГУ.

ГТД-110М создана в рамках федеральной целевой программы "Топливо и энергия", партнерами и соинвесторами выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ПАО "Интер РАО", ОАО "НПО "Сатурн" и НП "ЦИЭТ".

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