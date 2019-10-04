Матвиенко считает, что госкорпорации должны эффективнее использовать бюджетные деньги

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу попросила главу Минфина Антона Силуанова обратить внимание на повышение эффективности использования бюджетных средств государственными корпорациями.

"Еще один резерв - это повышение эффективности использования бюджетных средств государственными корпорациями. Значительные объемы предоставленных им денег оседают на депозитах в кредитных организациях. На 1 июля общий объем временно свободных средств госкорпораций составил порядка 180 млрд рублей, что на 20 с лишним процентов больше, чем годом ранее. Хотелось бы, Антон Германович [Силуанов], услышать от вас, какие меры будут приниматься", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Спикер также обратила внимание, что до сих пор не установлен порядок использования средств Фонда национального благосостояния. По ее словам, скоро ликвидная часть фонда может превысить нормативные 7% ВВП.