Матвиенко: льготы для нефтяных компаний не приводят к сопоставимому приросту инвестиций

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Предоставляемые нефтяным компаниям налоговые льготы в настоящее время не приводят к сопоставимому приросту инвестиций и к снижению зависимости отрасли от поставок импортного оборудования, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается налоговых льгот, то они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу. Льготы - это инвестиции со стороны государства, а не преференции для "избранных", что часто происходит на практике. Однако мы видим, что за последние пять лет произошло почти двукратное увеличение льгот, предоставляемых нефтяным компаниям. При этом нет ни сопоставимого прироста инвестиций, ни ощутимого снижения зависимости отрасли от поставок импортного оборудования", - сказала спикер в пятницу на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

При этом она добавила, что не всегда потенциальные налоговые стимулы используются на практике, приведя в пример инвестиционный налоговый вычет.

"Министерство финансов на практике блокирует эту возможность для небогатых регионов, и инвестиции "перетекают" к более успешным соседям. А что же делать дотационным регионам? Нужно подумать, как сделать этот полезный стимулирующий механизм более универсальным и доступным для всех субъектов РФ", - подчеркнула спикер.