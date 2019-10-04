"Уральские локомотивы" поставили РЖД семь электровозов "Гранит"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" передал ОАО "РЖД" семь магистральных электровозов с асинхронным тяговым приводом 2ЭС10 "Гранит", тем самым выполнив условия контракта на поставку локомотивов этой серии в текущем году, сообщает "Гудок".

Новые электровозы отправились для эксплуатации на Свердловскую железную дорогу в конце сентября, уточняется в сообщении.

Данный высокотехничный и мощный грузовой электровоз разрабатывался специально для транспортировки вагонов массой груза от девяти до 12 тыс. тонн на электрифицированных постоянным током направлениях. Локомотивы выпущенные в этом году оснащены дополнительной третьей бустерной секцией, которая обеспечивает повышенные тяговые возможности, уточняет "Гудок"