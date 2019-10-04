ЦБ видит риски роста зависимости экономики России от цен на нефть из-за трат ФНБ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Банк России видит риски повышения зависимости экономики РФ от нефтяных цен на фоне использования уже анонсированных сценариев инвестирования ликвидной части средств ФНБ, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Совете Федерации.

"Несколько слов скажу о влиянии на бюджет цен на нефть: при текущем правиле они нивелированы. Это видно в тех прогнозах, которые мы представили. И вот решения по ФНБ в этой связи очень важны. Мы пытались прикинуть, какой эффект будет от тех предложений, которые анонсированы. Нужно более детально считать, но мне кажется, что, если мы берем процент превышения, которое зависит от цены на нефть, то зависимость экономики цен на нефть немножко, но все-таки повышаем", - сказала она.

Юдаева отметила, что это необходимо учесть при формировании окончательных предложений по варианту инвестирования средств ФНБ.