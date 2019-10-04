Путин посетит частный порт компании "Отэко" под Анапой

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомится с работой порта компании "Отэко", который был построен в Краснодарском крае исключительно на деньги частных инвесторов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин находится в Сочи. Сегодня Путин отправится в район Анапы, где он посетит порт компании "Отэко" в Краснодарском крае, - сказал он. - Это крупный частный порт, который построен исключительно за счет частных инвестиций".

По оценке представителя Кремля, это "очень успешный пример во многом зарубежных инвестиций в РФ". "Порт уже работает, какие-то секции порта предстоит еще ввести. Обширные планы по развитию. Сегодня на месте Путин с этим хозяйством ознакомится", - добавил Песков.

В целом, по его словам, это предприятие призвано сыграть большую роль в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае, а также интересно с точки зрения просто примера для России в плане модели выстраивания подобной работы.

Затем Путин вернется в Сочи, где он проведет первое заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". "Вы знаете, что это большая платформа, которая была создана. На базе этой платформы проводятся несколько десятков различных соревнований, олимпиад, конкурсов, в том числе "Лидеры России", - сказал Песков. По его словам, "все это представляет собой огромный механизм, который призван оказать помощь тем молодым людям, и не совсем молодым, в плане их дальнейших устремлений, и рабочих, и бизнес-устремлений, и технологических, и так далее, чтобы дать им возможность воплотить свои планы по развитию в жизнь". "Будет достаточно обстоятельная беседа с участниками этих конкурсов", - сообщил пресс-секретарь главы государства.