Пензенская область увеличит экспорт зерна, несмотря на гибель части посевов из-за непогоды

ПЕНЗА, 4 октября. /ТАСС/. Пензенская область планирует отгрузить на экспорт 300 тыс. тонн зерна - это почти пятая часть всего урожая 2019 года. Несмотря на потери сельхозпроизводителей из-за непогоды, объем экспорта вырастет на 20 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Прогнозируется, что в этом году в Пензенской области будет произведено 1 млн 750 тыс. тонн зерна. На экспорт планируется отгрузить порядка 300 тысяч тонн. В прошлом году регион экспортировал 280 тысяч тонн", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году из-за засушливой погоды в регионе погибло почти 5% посевов сельхозкультур. Проблема коснулась хозяйств в 22 из 27 муниципальных районах Пензенской области. "Ущерб оценен более чем в 343 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, по данным Минсельхоза региона, объем собранного зерна позволит полностью удовлетворить внутренние потребности Пензенской области. Кроме того, из-за жаркой погоды и хорошего семенного материала возросло качество собранного зерна.