До конца года в Сочи намерены собрать 100 млн рублей курортного сбора

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Власти Сочи до конца 2019 года намерены собрать 100 млн рублей курортного сбора. За прошедшие девять месяцев текущего года собрано уже 83 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии Сочи.

"За девять месяцев 2019 года сумма курортного сбора в Сочи составила уже 83 миллиона рублей. По прогнозам, к концу года она приблизится к 100 миллионам рублей", - говорится в сообщении.

В целом в Краснодарском крае за девять месяцев 2019 года годовой план по курортному сбору перевыполнен более чем на 10%, собрано почти 170 млн рублей при том, что план по поступлениям составлял 150 млн рублей.

В Сочи на собранные средства в 2020 году планируется установить спортивные комплексы, часть денег будет направлена на благоустройство Приморской набережной от гостиницы "Жемчужина" до пансионата "Эдем". Власти города уже обсудили распределение поступивших 60 млн рублей с жителями Сочи.

"В начале 2020 года мы объявим дополнительное публичное голосование среди горожан и выясним, на что они считают целесообразным направить еще 30 миллионов рублей от курортного сбора, которые мы рассчитываем собрать дополнительно до конца года", - приводит пресс-служба слова вице-мэра Сочи Владимира Пушкарева.

Эксперимент в Краснодарском крае начался в июле 2018 года. В нем участвуют Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, его размер не может превышать 100 рублей в день, деньги направляют на благоустройство. Сумма курортного сбора в Сочи за 2018 год превысила 60 млн рублей.