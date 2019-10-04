ФАС и МЭР прорабатывают поправки в закон о государственно-частном партнерстве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития РФ прорабатывают поправки в закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП) для устранения неопределенностей в регулировании взаимодействия бизнеса и власти. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

По его словам, законодательство о концессиях и ГЧП требует разграничения с закупочным законодательством, установления прозрачной процедуры отбора партнера, включения положений об отложенных платежах (так называемой инфраструктурной ипотеке), предусматривающих оплату строительства объекта уже по истечении определенного времени и после сдачи этого объекта в эксплуатацию.

На сегодняшний день законом о концессиях не установлен исчерпывающий перечень требований к участникам конкурса и значимости неценовых критериев оценки конкурсных предложений, что позволяет организаторам торгов устанавливать по своему усмотрению необоснованные, ограничивающие конкуренцию требования к их участникам.

Предложения ФАС

"Предотвратить распространение этой негативной практики возможно путем модернизации механизма отбора концессионеров, также предусматривающей проведение таких торгов в электронной форме", - считает Петросян.

Кроме того, существует проблема возмещения концессионером инвестиций в проект на этапе эксплуатации объекта. Для решения этой проблемы ФАС предлагает установить полную компенсацию затрат концессионера уже на этапе эксплуатации объекта концессионного соглашения, то есть применять так называемый механизм инфраструктурной ипотеки, но с рядом условий. Без необходимых условий, по мнению ФАС, произойдет смешение механизмов реализации концессионных соглашений и осуществления государственных закупок.

"Ввиду этого необходимо разграничить случаи применения законодательства о контрактной системе и закона о концессиях. При этом установление отложенных выплат из федерального бюджета в рамках "инфраструктурной ипотеки" позволит устранить смешение концессионных и закупочных процедур", - подчеркнул представитель антимонопольного ведомства.

Среди необходимых условий сотрудничества в рамках ГЧП и концессионных соглашений ФАС предлагает установить определенную зависимость между началом реализации проекта и началом финансирования этого проекта из бюджета. "Причем возмещение затрат концессионера на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения может быть возможно только на этапе эксплуатации такого объекта по истечении определенного периода времени, при условии, что финансовая модель проекта не предполагает иных источников дохода концессионера для возврата его инвестиций в проект", - пояснил Петросян.

Кроме того, ФАС полагает, что такая "ипотека" должна использоваться только на масштабных проектах создания инфраструктурных объектов федерального значения стоимостью более 10 млрд рублей и имеющих низкую инвестиционную привлекательность.

ФАС уверена, что механизмы концессии и ГЧП как альтернативная модель реализации инфраструктурных объектов при надлежащей реализации более эффективна, чем классическое вливание в проект исключительно бюджетных средств.

"Мы стремимся к тому, чтобы зона ответственности частного сектора и государства были разграничены, чтобы каждая из сторон могла максимально эффективно выполнять свою работу: государство - формулировать задачу с точки зрения решения социальных задач, бизнес - находить наилучшее решение по технологиям и стоимости", - заключил Петросян.