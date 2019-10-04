Роспотребнадзор выявил нарушения в 58 партиях товаров в 13 субъектах страны

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел проверку продукции в магазинах с 27 сентября по 3 октября и выявил нарушения в 58 партиях товаров в 13 субъектах РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Только за период с 27 сентября по 3 октября в ГИР ЗПП (Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей - прим. ТАСС) внесены сведения о 58 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 13 субъектах РФ. <…> Выявляются случаи реализации различных видов небезопасной продукции - мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, обуви, текстильных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у товаров выявлены такие нарушения, как истечение срока годности, отсутствие сведений об изготовителе, отсутствие деклараций о соответствии требованиям Таможенного союза. Дефекты найдены в 22 партиях пищевой продукции: кондитерские изделия, мясо, молочные продуты и в 36 - непищевой. Среди них - игрушки, одежда, обувь, косметика и парфюмерия.