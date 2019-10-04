ОДК планирует до конца 2021 года цифровизировать производство авиадвигателей ПД-14

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") приступила к созданию единой цифровой среды для производства авиадвигателей ПД-14, которыми будет оснащаться российский самолет МС-21. Завершить цифровизацию производства планируется до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, приступила к созданию единой цифровой среды для производства узлов авиационного двигателя ПД-14, которым будет оснащаться перспективный авиалайнер МС-21. Цифровизация производства позволит повысить производительность труда при производстве ПД-14 более чем на 15%, - говорится в сообщении госкомпании. - Реализацию проекта планируется завершить до конца 2021 года".

Участие в финансировании проекта принимает Фонд развития промышленности в рамках программы "Цифровизация промышленности", отметили в Ростехе.

"Цифровая фабрика" обеспечит качественное планирование ресурсов, позволит получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения производственной программы ПД-14 и повысить эффективность контроля качества продукции. В дальнейшем созданные в рамках проекта разработки планируется внедрить во всех производственных подразделениях ОДК-УМПО, а также на других предприятиях ОДК", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В госкорпорации также пояснили, что основным элементом цифрового пространства станет система планирования и учета производственных операций с применением штрихкодирования сопроводительных документов деталей и сборочных единиц ПД-14. "Система позволит оптимизировать сроки создания продукта, сократить потери от брака, ускорить производственно-коммерческий цикл", - отметили в госкомпании, уточнив, что проект будет реализован на базе 20 цехов уфимского ПАО "ОДК-УМПО", участвующих в производстве ПД-14.