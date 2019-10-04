Детские поликлиники Дагестана получили по нацпроекту медтехнику почти на 300 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Новую медтехнику на 297 млн рублей получили более 30 детских поликлиник в городах и районах Дагестана в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила в пятницу журналистам пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"32 детские поликлиники городов и районов Дагестана получили 95 единиц нового современного медицинского оборудования. Это стало возможным благодаря реализации в республике федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость закупленного оборудования составила 297 млн рублей, в настоящее время идет поставка и установка его в медорганизации.

Среди полученного оборудования - специальная система проведения стресс-эхокардиографии и системы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления. "Они позволяют с высокой точностью выявить патологические изменения, происходящие в сердце. Также [получили] дефибрилляторы, рентгеновские аппараты, лабораторные анализаторы, фиброгастроскопы и даже тренажеры для механотерапии верхних и нижних конечностей, что важно для реабилитации маленьких пациентов", - уточнила пресс-служба.

"Поступление новой, современной техники очень помогает специалистам на местах в более точной диагностике, а значит, верной оценке состояния здоровья ребенка и назначении своевременных медицинских мероприятий. Реализация нацпроекта "Здравоохранение" в этом направлении вносит огромный положительный вклад", - цитирует главу Минздрава региона Джамалудина Гаджиибрагимова его пресс-служба.

По данным ведомства, в конце 2018 года для детских медучреждений городов и районов Дагестана поступило более 300 единиц современной медицинской техники - универсальные и портативные аппараты УЗИ, оборудование для кабинетов офтальмологов и оториноларингологов, дефибрилляторы, электрокардиографы и другое.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.