СФ просит кабмин ускорить передачу взносов в ФОМС за неработающих на федеральный уровень

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совет Федерации просит правительство РФ ускорить передачу с регионального на федеральный уровень взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за детей и неработающих пенсионеров. Об этом говорится в проекте рекомендаций верхней палаты парламента по итогам парламентских слушаний, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (имеется в распоряжении ТАСС).

"Ускорить решение вопроса о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения - в отношении детей и лиц, достигших пенсионного возраста", - говорится в документе.

Ранее в Совфеде отмечали, что высокая нагрузка на бюджеты регионов по уплате данных взносов в ФОМС приводит к их дефициту, что сказывается на финансовом обеспечении программ госгарантий по оказанию бесплатной медпомощи населению.

Согласно закону, к неработающим, помимо детей и пенсионеров, относятся студенты-очники, трудоспособные граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, инвалидами первой группы, лицами, достигшими 80 лет, а также один из родителей или опекун, который занят уходом за ребенком до трех лет.