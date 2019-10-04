ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Тамань, где посетит "Портово-индустриальный парк" группы компаний "Отэко", построенный в регионе на деньги частных инвесторов.

В рамках посещения порта Тамань президент осмотрит промышленный парк и грузовые терминалы группы "Отэко", владельцем которой является бельгийский бизнесмен Мишель Литвак. Глава государства также осмотрит грузовые терминалы морского порта.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, создание этого порта - "очень успешный пример во многом зарубежных инвестиций в РФ". По его словам, порт уже работает, но "какие-то секции <...> предстоит еще ввести". Это предприятие призвано сыграть большую роль в создании новых рабочих мест в Краснодарском крае, а также интересно с точки зрения примера для России в плане модели выстраивания подобной работы, отметил Песков.

После посещения порта Путин вернется в Сочи, где проведет первое заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

Группа компаний "Отэко" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру Юга России. Компания является оператором таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов мощностью 20 млн тонн. В 2016 году "Отэко" и администрация Краснодарского края подписали протокол о намерениях, в рамках которого на Тамани началось строительство высокотехнологичного "Портово-индустриального парка" (ряд производств химической и перерабатывающей промышленности, пять перевалочных комплексов, тепличный комплекс и жилой микрорайон). Планируется, что на территории парка разместятся шесть заводов по переработке и производству химических веществ, два завода по переработке сои и производству комбикормов.

Также в порту Тамань компания проводит модернизацию перегрузочного комплекса, ведет строительство Таманского зернового терминала. Кроме того, "Отэко" реализовала в порту проект строительства терминала по перевалке навалочных грузов (уголь, железная руда, минудобрения и сера) мощностью 60 млн тонн в год: 50 млн тонн угля, 5 млн тонн серы и 5 млн тонн минеральных удобрений.