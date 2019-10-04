Ведущие ассоциации индустрии выступили за введение маркировки детских товаров

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) и Национальная Ассоциация игрушечников России (НАИР) поддерживают внедрение маркировки детских товаров и ее интегрирование в государственную систему цифровой маркировки и прослеживания, сообщили в пятницу ассоциации в совместном релизе.

"Мы подписали соглашение с ЦРПТ, механизм запущен. Для нас ключевой вопрос - это качество детских товаров, недопущение контрафакта до конечного потребителя. Здесь наше видение с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки в РФ - прим. ТАСС) совпадает", - приводятся в сообщении слова президента ассоциаций, члена совета при президенте ФР по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонины Цицулиной.

По ее словам, в ассоциациях заинтересованы в том, чтобы отслеживать подделки в "детской" индустрии и вытеснять с рынка некачественные товары. "АИДТ и НАИР выступают локомотивом борьбы за качество товаров для детей, а также ментором и помощником при внедрении новых технологий в процесс производства детских товаров", - отметила она.

В ЦРПТ ТАСС сообщили, что сегодня в компании глубоко погружены в специфику производства товаров для детей. "Уже на этапе производства мы взаимодействуем с предприятием, выявляем, в какой момент и как лучше нанести маркировку. Поскольку маркируется каждая единица товара, каждая игрушка, комбинезон или книга, мы составляем инструкции с учетом множества деталей, факторов упаковки, хранения и доставки", - сказали в пресс-службе.

ЦРПТ является оператором маркировки в РФ в рамках государственно-частного партнерства. На данном этапе в соглашение вошли 13 товарных групп: меховые изделия, молочная и табачная продукция, лекарства, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки. Ожидается, что к 2024 году будет создана сплошная система маркировки и прослеживания, которая включит в себя широкий список товарных категорий.