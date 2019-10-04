Shell исследует технологии по снижению выбросов CO2 в морской отрасли Великобритании

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Shell объявила о создании нового исследовательского центра совместно с учеными Саутгемптонского университета, нацеленного на оптимизацию энергопотребления и сокращение вредных выбросов в морском судоходстве с помощью цифровых и технологических инноваций, сообщается на сайте университета.

"Мы тесно сотрудничаем с Shell в части изучения возможностей сокращения выбросов CO2 в морской отрасли, в том числе путем применения алгоритмов машинного обучения для оптимизации гидродинамической эксплуатации судов", - отметил профессор Саутгемптонского университета Доминик Хадсон.

На реализацию проекта Shell выделила финансирование в объеме 1,5 млн ($1,84 млн). Опираясь на обширный практический опыт компании и используя передовые цифровые и технологические достижения ученых, центр будет играть важную роль в достижении цели ООН по сокращению выбросов парниковых газов в морском судоходстве на 50% к 2050 году.