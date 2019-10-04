Серийное производство первой российской газовой турбины могут начать на базе Ростеха

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Серийное производство новой газовой турбины для электростанций ГТД-110М может начаться к 2021 году на базе корпорации "Ростех". Об этом заявил в пятницу заместитель директора департамента Минпромторга по станкостроению и инвестиционному машиностроению Олег Токарев в ходе Российской энергетической недели.

Как сообщил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, сроки выхода на серийное производство первой российской газовой турбины можно оптимизировать путем привлечения в проект ряда предприятий, серийное производство может начаться в 2021 году.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос организации серийного производства этой турбины. Мы для этого мы создаем широкий пул производителей в рамках кооперации. База, мы надеемся, будет сосредоточена в рамках Ростеха, но с привлечением множества частных и госкомпаний. В этой кооперации мы видим залог успеха. Нам необходимо произвести еще два двигателя, и чтобы три двигателя отработали длительный цикл испытаний, прошли ресурсные испытания. И, действительно, через полтора - два года мы можем переходить к серийному выпуску", - сказал Токарев.

Опыт создания

Как уточнили в пресс-службе компании "Роснано", являющейся участником проекта, в июне газовая турбина с испытательного стенда была переставлена в серийную ячейку блока Ивановских ПГУ установленной мощностью 325 МВт. С конца июня турбина находится в гарантийной опытно-промышленной эксплуатации и поставляет электроэнергию на оптовый рынок. По данным на октябрь, турбина успешно отработала необходимые 3 тысячи часов и теперь проходит плановый осмотр. Если дефектов не обнаружат, то эффективность и безопасность проекта ГТД-110М будет подтверждена, а инвестпроект по модернизации - завершен. Турбина останется в промышленной эксплуатации в составе блока Ивановских ПГУ.

"Не могу не отметить, опыт создания турбины ГТД-110М очень сложной, имеющий свою непростую историю. Тем не менее, спасибо участникам "Газотурбинных технологий": силы были найдены, возможности были найдены", - подчеркнул Токарев.

Он отметил, что Минпромторг выдвигает производителям высокую планку по локализации турбины. "Она должна быть на уровне 90%, включая критические компоненты: по сути весь лопаточный тракт, включая горячий тракт, камеры сгорания, требования по литым заготовкам, упаковкам, системы управления. Это критические важные элементы, которые мы должны локализовать. Создание собственных компетенций в турбиностроении выведет нашу страну на уровень высокотехнологической державы", - добавил Токарев.

Инжиниринговый центр "Газотурбинные технологии" (учредители: Фонд инфраструктурных и образовательных программ "Роснано", "ОДК-Сатурн", "Интер РАО") с 2014 года реализует инвестиционный проект по модернизации турбины ГТД-110. Разработчикам удалось добиться повышения ряда технико-экономических характеристик турбины. В частности, в процессе доработки мощность двигателя увеличена со 110 до 115 МВ. Изначально КПД установки был на уровне 35,5%, испытания подтвердили КПД до 37%, а в составе парогазовой установки - до 52%. Таким образом, при текущих тарифах такой блок способен работать на оптовом рынке с прибылью.