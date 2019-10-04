Завод по розливу минеральной воды "Холдинг аква" подписал соглашение с СКФУ

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и компания по производству минеральной воды "Холдинг аква" (Ставропольский край) в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения студенты вуза смогут проходить практику и трудоустроиться на предприятии, сообщила пресс-служба губернатора Ставрополья.

"Подписи под документом поставили генеральный директор Сергей Лобанов и временно исполняющая обязанности ректора вуза Ирина Соловьева. Соглашение касается подготовки специалистов по ряду направлений, которые в дальнейшем найдут работу на предприятиях холдинга", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что соглашение затронет, в частности, таких специалистов как гидрогеологи, инженеры-химики, инженеры-микробиологи.

"Один из наших приоритетов - приближение возможностей систем образования в регионе к реальным потребностям экономики Ставрополья. Очень важно, что шаги в этом направлении совершаются сегодня с участием инвесторов и крупнейшего в регионе вуза", - прокомментировал подписание соглашения губернатор Владимир Владимиров.

Пресс-служба компании сообщала, что основная цель соглашения - поддержать направления подготовки, имеющие стратегическое значение для региона Кавминвод, и совместно подготовить специалистов для работы в сфере недропользования, геологии и розлива минеральных вод. Взаимодействие предполагает введение системы стипендиальной поддержки будущих специалистов. Программа будет действовать для особо отличившихся в успеваемости студентов, обучающихся по смежным с деятельностью компании направлениям подготовки. Стороны планируют взаимодействовать в части проведения совместных предприятий различной направленности.