Для национального табасаранского театра в Дербенте построят новое здание

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Аварийное здание Государственного табасаранского драматического театра в дагестанском городе Дербенте будет снесено, взамен него возведут новое. Проектные работы должны быть завершены до конца года, сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры Мухтар Курбанов.

"Первоначально предполагалось делать реконструкцию старого здания театра. Однако специалисты, направленные для его обследования, вынесли заключение о нецелесообразности проведения реконструкции - здание было построено без учета принципов антисейсмического строительства, поэтому невозможно гарантировать его безопасность. <...> Будет снос и новое строительство, проектирование запланировано до конца года", - сказал Курбанов.

По его словам, старое здание театра было построено в 1930-х годах. "Сейчас оно находится в аварийном состоянии, зал не эксплуатируется. Постановки идут на сцене лезгинского национального театра в Дербенте", - пояснил собеседник агентства.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, на проектные и изыскательские работы для строительства здания табасаранского театра из республиканского бюджета планируется направить более 11,7 млн рублей. Ориентировочная стоимость строительства здания оценивается в 235 млн рублей.

Табасаранский народ - одна из коренных национальностей Дагестана. В 1997 года была набрана первая табасаранская группа на актерское отделение факультета культуры Дагестанского государственного университета. В 1999 году был создан табасаранский народный театр, на базе которого в 2001 году был создан Государственный табасаранский театр.