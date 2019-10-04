Минпромторг одобрил проект индивидуальной программы развития Псковской области

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ в пятницу одобрило индивидуальную программу социально-экономического развития Псковской области, которая разрабатывалась региональными властями по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона по итогам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

По итогам реализации индивидуальной программы к 2024 году в регионе ожидается снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации, а также рост среднедушевых денежных доходов населения. В середине августа 2018 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с Ведерниковым потребовал обратить внимание на необходимость увеличения доходов жителей Псковской области.

"Глава Минпромторга России в целом одобрил проект программы, внеся ряд предложений по корректировке документа. После доработки проект индивидуальной программы социально-экономического развития будет вынесен на рассмотрение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева", - отмечается в сообщении.

О программе развития

Проект индивидуальной программы социально-экономического развития псковские власти сформировали по четырем основным направлениям, среди которых: "Экономика", "Социальная сфера", "Среда для жизни" и "Экология". Как ранее пояснила вице-губернатор Нинель Салагаева, общий объем финансирования этих направлений оценивается региональными властями почти в 280 млрд рублей, причем самое "дорогостоящее" направление - экономическое, затраты на которое оценены в 200 млрд рублей.

Среди мероприятий индивидуальной программы: ремонт и реконструкция объектов здравоохранения, строительство и реконструкция сельских домов культуры, развитие островных территорий Псково-Чудского озера, строительство речного порта в Пскове и причала на Талабских островах, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство и реконструкция коммунальных сетей.

В конце лета Ведерников говорил, что программу социально-экономического развития региона можно рассматривать "как план ревитализации транспортной, социальной, экономической инфраструктуры, сформированный с учетом перспективных точек роста". По мнению главы региона, программа является для области уникальной возможностью получить новый импульс в развитии. Ведерников 2 октября сообщил, что в конце октября рассчитывает вместе с главой Минпромторга утвердить программу у Медведева.

С июля 2019 года социально-экономическое развитие региона курируют Минпромторг России и лично Мантуров. В конце лета глава региона сообщил, что выполнение индивидуальной программы позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места во внебюджетном секторе экономики, увеличить число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, улучшить демографическую ситуацию, поднять производительность труда и зарплаты.