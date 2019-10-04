Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в пятницу разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,55%, до 2692,55 пункта, индекс РТС вырос на 0,36%, до 1311,65 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,74%, до 64,648 рубля, курс евро уменьшился на 0,63%, до 70,955 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,28% - до $58,35 за баррель.

Первые дни октября прошли на российском рынке акций безыдейно. Индекс Мосбиржи за неделю потерял около 1,8%, вернувшись к значениям конца августа. По данным EPFR Global, на минувшей неделе фонды, инвестирующие в акции РФ, зафиксировали отток капитала в объеме $40 млн против $30 млн притока за предыдущий отчетный период, сообщил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Кроме того, цены на нефть на уходящей неделе ушли ниже $60, что еще сильнее активизировало продажи на российском рынке. Помимо нефтяников ощутимые потери на неделе несли металлурги, против которых играет стабильно неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке стали. Еще одним негативом для инвесторов стало согласование США с ВТО новых импортных пошлин в размере 25% на 150 видов товаров из ЕС, добавил эксперт.

В понедельник рынок акций РФ может вырасти на относительно неплохом отчете по американскому рынку, показавшему снижение уровня безработицы до новых многолетних минимумов и несколько охладившему страхи о неизбежности скорой рецессии в США. Это может привести к повышению цен на нефть, хотя среднесрочные риски замедления роста спроса остаются. Также в фокусе рынков остаются торговые переговоры США и Китая, которые должны возобновиться на будущей неделе, отметил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

По прогнозам "БКС Премьер", в понедельник индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2700-2710 пунктов, курс рубля против доллара может находиться в диапазоне 64,3-65,8 рублей, против евро - 70,3 -71,2 рубля.