Трамп: США стремятся к хорошим отношениям с Китаем, но готовы к любому развитию событий

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к хорошим отношениям с Китаем и пытаются заключить с ним торговое соглашение, но готовы к любому развитию событий и не примут сделку, если она окажется невыгодной для Вашингтона. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Мэриленд.

"Я рассматриваю Китай как страну, с которой мы пытаемся заключить соглашение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он Китай скорее как союзника, партнера или противника. "У нас очень высокие шансы заключить соглашение. У нас с Китаем были хорошие моменты [в отношениях], были и плохие. Сейчас мы находимся на очень важном этапе с точки зрения возможности заключить соглашение", - добавил президент США.

"Я рассматриваю Китай как страну, с которой мы взаимодействуем на международной арене. Я хочу установить хорошие отношения с Китаем, если это удастся, а если не удастся, то это тоже нормально. Но сейчас мы ведем переговоры по очень сложному соглашению. Если соглашение не будет на 100% в нашу пользу, мы не будем его заключать", - подчеркнул Трамп.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й раунд которых прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне. В сентябре рабочие группы двух стран предварительно обсудили проблемы торгового дисбаланса и защиты инвесторов. По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой номенклатуры из Соединенных Штатов.