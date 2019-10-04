ЦБ выявил признаки согласованного вывода активов у пяти страховщиков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ЦБ выявил признаки "согласованного вывода активов" в страховых компаниях "Опора", НАСКО, "Респект", "Ангара", "Трудстрах", у которых были отозваны лицензии и назначены временные администрации. Об этом сообщает регулятор.

"Временными администрациями страховых организаций установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников и должностных лиц страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление", - говорится в сообщении ЦБ.

По оценкам временных администраций, объем активов страховщиков недостаточен для исполнения ими обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, сообщает ЦБ. Суды признали банкротами "СК Опора", АО "НАСКО", ООО СК "Ангара", ООО "СК Трудстрах", напомнили там.

ЦБ направил информацию об операциях страховщиков в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД РФ, сообщил регулятор.

Из этих страховщиков самыми крупными были "Респект" и НАСКО, они входили в неформальную страховую группу и были лишены лицензии 15 мая за систематическое нарушение прав и интересов потребителей, необоснованные отказы и задержки страховых выплат.

Ранее СК "Респект" вместе с компанией "Наско" входила в состав структур Александра Кондратенкова. Сейчас СК "Респект" владеет ООО "Русстройпроект", ее бенефициар - Юрий Варлахин.

13 мая 2019 года, за два дня до отзыва лицензии, НАСКО сообщила о смене акционера: Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций компании, условия сделки не разглашались.