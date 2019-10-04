Правительство Испании вызвало посла США, чтобы заявить о недовольстве пошлинами

ТАСС, 4 октября. Правительство Испании вызвало посла США в Мадриде, чтобы заявить ему о недовольстве решением Вашингтона ввести пошлины на товары и услуги стран ЕС. Об этом говорится в коммюнике испанского правительства, которое было распространено в пятницу.

"Этим утром [испанский] государственный секретарь по вопросам ЕС вызвал посла США, чтобы передать ему неприятие правительством этого решения, - говорится в документе. - Правительство надеется, что в ближайшие недели североамериканская администрация поймет, что соглашение необходимо, чтобы избежать нанесения ущерба духу сотрудничества и взаимопонимания".

В правительстве также напомнили, что торговые конфликты не приносят никому выгоды и наносят ущерб как производителям, так и потребителям.

"Если администрация США отвергнет готовность к диалогу, предложенную ЕС и Испанией, правительство Испании незамедлительно, решительно и твердо отреагирует, чтобы защитить интересы наших подданных и предприятий", - указали испанские власти.

В заявлении также отмечено, что Мадрид готов выступить в качестве посредника в переговорах между ЕС и США. Если же переговоры не увенчаются успехом, то Испания призовет к применению контрмер на сумму более 4 млрд долларов, применение которых было разрешено решением ВТО от 2004 года.

Пошлины США

2 октября арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus идет с 2004 года. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору.

ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО.