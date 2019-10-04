КСК объявили конкурс на строительство модульной гостиницы на курорте Архыз

ЧЕРКЕССК, 4 октября./ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" объявила конкурс на строительство модульной гостиницы в курортном поселке Романтик всесезонного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Максимальная начальная цена контракта составит более 158 млн рублей, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

"Предмет закупки: право на заключение договора на выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству объекта: "Модульная гостиница на территории поселка Романтик "ВТРК Архыз",- говорится в документе.

Стоимость работ составит 158,4 млн рублей. Заявки будут приниматься до 17 октября. Средства на строительство работы будут направлены из собственных средств компании.

Согласно данным на сайте, модульная гостиница на 200 мест будет состоять из двух номеров категории "Люкс", четырех номеров категории "Полулюкс" и других стандартных номеров, рассчитанных на размещение 2-4 человек, их количество будет определено позже. Общая площадь объекта составит не менее 1,5 тыс. кв. м.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 годов в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2336 м, где начинается основная зона катания.